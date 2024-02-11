البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024
تأهلت البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ضمن فئة وزن أكثر من 67 كلغ في رياضة التكواندو، خلال مشاركتها في التصفيات الإفريقية، التي تحتضنها السنغال.
وحصلت أبو فارس على المركز الأول بعد تغلبها على الغينية أيونغ فيرونيكا، في النهائي بمجموعتين مقابل لاشيء (2-0).
وتأهل ثلاثة أبطال مغاربة، من ضمن ستة مشاركين، يوم الجمعة، إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
ويتعلق الأمر بكل من أيوب أدويش (أقل من 63)، ورشيد إسماعيلي العلوي (أقل من 80)، ورجاء أقرماش (أكثر من 65)تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024
Mezyane Mezyane saraha
Wellahila ahsen haja zee3ma
Tebarklah 3liha wsf
ضمن فئة وزن أكثر من 67 كلغ في رياضة التكواندو
اللهم بارك وزد في ذلك وهنيءا لبطلتنا المغربية ونفتخر بها ولجميع ابطالنا ذكورا واناثا وديما ديما مغرب لأننا شعب التحدي كما قالها ملكنا الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه