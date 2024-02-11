البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

تأهلت البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ضمن فئة وزن أكثر من 67 كلغ في رياضة التكواندو، خلال مشاركتها في التصفيات الإفريقية، التي تحتضنها السنغال.

وحصلت أبو فارس على المركز الأول بعد تغلبها على الغينية أيونغ فيرونيكا، في النهائي بمجموعتين مقابل لاشيء (2-0).

وتأهل ثلاثة أبطال مغاربة، من ضمن ستة مشاركين، يوم الجمعة، إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويتعلق الأمر بكل من أيوب أدويش (أقل من 63)، ورشيد إسماعيلي العلوي (أقل من 80)، ورجاء أقرماش (أكثر من 65)

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