مطالب لأغلالو بالكشف عن المسطرة المعتمدة لتحويل مليار سنتيم لصندوق زلزال الحوز

2024-02-11 / 13:29
0

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، العمدة أغلالو، بالكشف عن المعطيات المسطرية التي اعتمدتها لتحويل دعم الجماعة المحدد في مليار سنتيم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز.

جاء ذلك في بيان للفريق، أكد فيه أنه راسل رئيسة الجماعة في مراسلة بتاريخ 9 فبراير الجاري، تم إيداعها بمكتب الضبط بنفس التاريخ مع إشعار بالتوصل تحت عدد: 1056، وذلك للمطالبة بالمعطيات المسطرية التي اعتمدتها لتحويل دعم الجماعة، بعد تأكيد مصالح الجماعة يوم 7 فبراير 2024، أن هذا التحويل قد تم بالفعل.

وقال الفريق، إنه “وفي انتظار توصله بالمعطيات الكافية من الرئيسة بصفتها الآمرة بالصرف والمسؤولة عن تنفيذ نفقات الميزانية وتحصيل مداخيلها، فإنه يحتفظ بإصدار المواقف المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تنسجم مع قناعاتنا في احترام القوانين الجاري بها العمل وفي حماية المال العام والتعاطي بشفافية مع التدبير المالي للجماعة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of احباط تهريب شحنة مخدرات داخل معلبات “الحبار” بميناء طنجة المتوسط( صور )

احباط تهريب شحنة مخدرات داخل معلبات “الحبار” بميناء طنجة…

2024-02-11 / 15:56
Photo of الأردن.. مقتل طيارين في تحطم طائرة تدريب عسكرية

الأردن.. مقتل طيارين في تحطم طائرة تدريب عسكرية

2024-02-11 / 15:41
Photo of اكادير : حجز كمية من الكوكايين واعتقال شخصين

اكادير : حجز كمية من الكوكايين واعتقال شخصين

2024-02-11 / 15:31
Photo of البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل إلى أولمبياد…

2024-02-11 / 15:07
Photo of 6 سنوات عجاف.. الجفاف يفتك بالموسم الزراعي

6 سنوات عجاف.. الجفاف يفتك بالموسم الزراعي

2024-02-11 / 14:51
Photo of أول ظهور علني لملك بريطانيا بعد إعلان إصابته بالسرطان

أول ظهور علني لملك بريطانيا بعد إعلان إصابته بالسرطان

2024-02-11 / 14:35
Photo of جنود الاحتلال يستولون على 54 مليون دولار من بنك في غزة

جنود الاحتلال يستولون على 54 مليون دولار من بنك…

2024-02-11 / 13:55
Photo of عاصفة الشمال : الواجهات الزجاجية تشكل خطرعلى سلامة المواطن

عاصفة الشمال : الواجهات الزجاجية تشكل خطرعلى سلامة المواطن

2024-02-11 / 13:01
Photo of عموتة يرسم خريطة الطريق للارتقاء بالكرة الأردنية

عموتة يرسم خريطة الطريق للارتقاء بالكرة الأردنية

2024-02-11 / 12:50
Photo of صلاح الدين أبوالغالي: القيادة الحزبية الجماعية ابتكار وسابقة

صلاح الدين أبوالغالي: القيادة الحزبية الجماعية ابتكار وسابقة

2024-02-11 / 12:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق