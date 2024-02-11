مطالب لأغلالو بالكشف عن المسطرة المعتمدة لتحويل مليار سنتيم لصندوق زلزال الحوز

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، العمدة أغلالو، بالكشف عن المعطيات المسطرية التي اعتمدتها لتحويل دعم الجماعة المحدد في مليار سنتيم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز.

جاء ذلك في بيان للفريق، أكد فيه أنه راسل رئيسة الجماعة في مراسلة بتاريخ 9 فبراير الجاري، تم إيداعها بمكتب الضبط بنفس التاريخ مع إشعار بالتوصل تحت عدد: 1056، وذلك للمطالبة بالمعطيات المسطرية التي اعتمدتها لتحويل دعم الجماعة، بعد تأكيد مصالح الجماعة يوم 7 فبراير 2024، أن هذا التحويل قد تم بالفعل.

وقال الفريق، إنه “وفي انتظار توصله بالمعطيات الكافية من الرئيسة بصفتها الآمرة بالصرف والمسؤولة عن تنفيذ نفقات الميزانية وتحصيل مداخيلها، فإنه يحتفظ بإصدار المواقف المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تنسجم مع قناعاتنا في احترام القوانين الجاري بها العمل وفي حماية المال العام والتعاطي بشفافية مع التدبير المالي للجماعة”.

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