بالضربات الترجيحية.. منتخب جنوب أفريقيا يتفوق على الكونغو الديمقراطية في مباراة ترتيب “الكان”

بالضربات الترجيحية.. منتخب جنوب أفريقيا يتفوق على الكونغو الديمقراطية في مباراة ترتيب “الكان”

2024-02-10 / 23:14
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فاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره الكونغو الديمقراطية بالضربات الترجيحية، مساء اليوم السبت، لحساب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا.

وقد تم الاحتكام الضربات الترجيحية بعد نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

ومعلوم أن مباراة النهائي ستجمع منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا غدا الأحد بداية من التاسعة مساء.

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