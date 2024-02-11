فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل رسميا إلى أولمبياد “باريس 2024”

فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل رسميا إلى أولمبياد “باريس 2024”

2024-02-11 / 09:54
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تأهلت بطلة التايكواندو المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس رسميا إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024.

يأتي ذلك بعدما فازت على منافسة لها من غينيا الإستوائية، أمس السبت، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد المقامة حاليا بالعاصمة السينغالية داكار.

وستمثل فاطمة الزهراء أبو فارس المغرب في وزن أكثر من 67 كيلوغراما ضمن منافسات التايكواندو في الأولمبياد الصيفي القادم.

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