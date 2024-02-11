كأس أفريقيا.. كوت ديفوار ونيجيريا وجها لوجه في نهائي حارق

تبحث كوت ديفوار عن العودة نهائيًا “من الموت” عندما تتبارز مع نيجيريا القويّة، اليوم الأحد، في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، على أرضها في أبيدجان، وتنطلق صافرة البداية على الساعة التاسعة مساء.

وستقام المباراة على ملعب (الحسن واتارا) في العاصمة أبيدجان، وهو نفس الملعب الذي استضاف لقاء المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة قبل 24 يومًا من الآن، حيث فاز المنتخب النيجيري بهدف دون رد.

وشهدت هذه البطولة عدة مفاجآت، فغابت المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفًا عن نصف النهائي، كما شهدت غياب المتأهلين الأربعة إلى نصف نهائي النسخة الماضية. وللمرة الأولى منذ 2013، غابت المنتخبات العربية عن ربع النهائي، يتقدّمها المغرب الذي حقق نتيجة تاريخية في مونديال 2022 عندما بلغ المربّع الذهبي.

وسيكون نهائي كأس أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا التاسع من نوعه في تاريخ مسابقة “الكان”، والتي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

وبينما يحلم منتخب نيجيريا بحصد لقبه الرابع في البطولة، بعد أعوام 1980 و1994 و2013، يبحث منتخب كوت ديفوار عن التتويج الثالث بعد نسختي 1992 و2015.

من جانبه يسعى منتخب كوت ديفوار خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2024، ليصبح تاسع منتخب مضيف يتوج باللقب، بعد منتخبات مصر (أعوام 1959 و1986 و2006)، وإثيوبيا (1962)، وغانا (1963 و1978) والسودان (1970) ونيجيريا (1980) والجزائر (1990) وجنوب أفريقيا (1996) وتونس (2004).

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