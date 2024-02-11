كأس أفريقيا.. كوت ديفوار ونيجيريا وجها لوجه في نهائي حارق

كأس أفريقيا.. كوت ديفوار ونيجيريا وجها لوجه في نهائي حارق

2024-02-11 / 11:06
0

تبحث كوت ديفوار عن العودة نهائيًا “من الموت” عندما تتبارز مع نيجيريا القويّة، اليوم الأحد، في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، على أرضها في أبيدجان، وتنطلق صافرة البداية على الساعة التاسعة مساء.

وستقام المباراة على ملعب (الحسن واتارا) في العاصمة أبيدجان، وهو نفس الملعب الذي استضاف لقاء المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة قبل 24 يومًا من الآن، حيث فاز المنتخب النيجيري بهدف دون رد.

وشهدت هذه البطولة عدة مفاجآت، فغابت المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفًا عن نصف النهائي، كما شهدت غياب المتأهلين الأربعة إلى نصف نهائي النسخة الماضية. وللمرة الأولى منذ 2013، غابت المنتخبات العربية عن ربع النهائي، يتقدّمها المغرب الذي حقق نتيجة تاريخية في مونديال 2022 عندما بلغ المربّع الذهبي.

وسيكون نهائي كأس أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا التاسع من نوعه في تاريخ مسابقة “الكان”، والتي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

وبينما يحلم منتخب نيجيريا بحصد لقبه الرابع في البطولة، بعد أعوام 1980 و1994 و2013، يبحث منتخب كوت ديفوار عن التتويج الثالث بعد نسختي 1992 و2015.

من جانبه يسعى منتخب كوت ديفوار خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2024، ليصبح تاسع منتخب مضيف يتوج باللقب، بعد منتخبات مصر (أعوام 1959 و1986 و2006)، وإثيوبيا (1962)، وغانا (1963 و1978) والسودان (1970) ونيجيريا (1980) والجزائر (1990) وجنوب أفريقيا (1996) وتونس (2004).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of في أول تصريح له بعد نكسة “الكان”.. أمين عدلي يتحسر ويكشف موقفه من بقاء الركراكي

في أول تصريح له بعد نكسة “الكان”.. أمين عدلي…

2024-02-11 / 12:48
Photo of فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل رسميا إلى أولمبياد “باريس 2024”

فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل رسميا إلى أولمبياد “باريس…

2024-02-11 / 09:54
Photo of برنامج وتوقيت مباريات اليوم الأحد في البطولة الإحترافية

برنامج وتوقيت مباريات اليوم الأحد في البطولة الإحترافية

2024-02-11 / 09:39
Photo of بالضربات الترجيحية.. منتخب جنوب أفريقيا يتفوق على الكونغو الديمقراطية في مباراة ترتيب “الكان”

بالضربات الترجيحية.. منتخب جنوب أفريقيا يتفوق على الكونغو الديمقراطية…

2024-02-10 / 23:14
Photo of عموتة: سأعود للمغرب وبعدها سأبحث مستقبلي مع المنتخب الأردني

عموتة: سأعود للمغرب وبعدها سأبحث مستقبلي مع المنتخب الأردني

2024-02-10 / 23:02
Photo of عموتة يثير الشكوك حول مستقبله مع الأردن بعد خسارة لقب كأس آسيا

عموتة يثير الشكوك حول مستقبله مع الأردن بعد خسارة…

2024-02-10 / 21:09
Photo of الدوري الإسباني.. ريال مدريد يكتسح جيرونا ويعزز الصدارة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يكتسح جيرونا ويعزز الصدارة

2024-02-10 / 20:56
Photo of عدلي يتفوق على مزراوي في قمة الدوري الألماني

عدلي يتفوق على مزراوي في قمة الدوري الألماني

2024-02-10 / 20:32
Photo of البطولة الإحترافية.. المغرب الفاسي ينهزم أمام الفتح الرياضي

البطولة الإحترافية.. المغرب الفاسي ينهزم أمام الفتح الرياضي

2024-02-10 / 20:07
Photo of البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي يحقق الفوز أمام المغرب التطواني

البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي يحقق الفوز أمام المغرب التطواني

2024-02-10 / 19:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق