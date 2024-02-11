في أول تصريح له بعد نكسة “الكان”.. أمين عدلي يتحسر ويكشف موقفه من بقاء الركراكي

في أول تصريح له بعد نكسة “الكان”.. أمين عدلي يتحسر ويكشف موقفه من بقاء الركراكي

2024-02-11 / 12:48
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تحسر الدولي المغربي أمين عدلي، لاعب باير ليفركوزن الألماني على الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني المغربي من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، وذلك في أول تصريح له بعد نكسة أسود الأطلس في كوت ديفوار.

وقال عدلي في تصريحات له بعد مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ، أمس السبت في الدوري الألماني: “أنا آسف ، ليست هناك كلمات للتعبير عن الأمر، أعتقد أن الجميع شاهد لأي حد كنت مستاء، فالشعب المغربي بأكمله كان مستاء، وكنت أرغب من كل قلبي في أن أبصم على كأس مميزة والفوز بلقب مع منتخب بلادي، لكن ستكون لنا فرص أخرى وأتمنى أن يستمر المغاربة في دعمنا”.

وبخصوص موقفه من بقاء الركراكي، قال عدلي: “أنا سعيد باستمراره، الكل والمجموعة كلها تدعم المدرب، وأعتقد أنه لم يكن هناك أي مجال لمسألة رحيله، إنه مثل الأخ الكبير وشخص مهم جدا بالنسبة لنا، إنه مدرب كبير، ونحن جميعا معه ونحبه كثيرا”.

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