ايداع سائق شاب السجن بسبب تصرف طائش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسبب تصرف طائش لسائق شاب من مواليد ( 91) يالعاصمة الرباط، امام شرطة السير والجولان، إلى اعتقاله ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إيداعه السجن في انتظار محاكمته.

وفي تفاصيل هذه القضية ، فقد ضبطت الشرطة الشاب يوقف سيارته المخصصة لنقل البضائع في الوضعية الثانية بشارع المسيرة بحي يعقوب المنصور ، مما دفع الشرطة إلى تسجيل مخالفة التي تعذر عليه اداء قيمتها المالية ، مما دفع بشرطة السير على سحب رخصة السياقة منه ، بعد منحه وصل الاحتفاظ بالرخصة، مع محضر معاينة مخالفة .

الشاب غضب بسرعة وقام بتمزيق الوثائق امام أعين الشرطة، التي قامت بجمعها من الأرض وتحرير محضر لهذا التصرف، واعتقاله من اجل الاستماع في المنسوب له .

وبعد مثوله في حالة اعتقال امام أنظار النيابة العامة ، قررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي بسجن تامسنا، بعد تكييف التهمة بإتلاف عمدي لأصول وثائق متعلقة بالسلطة العامة .

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