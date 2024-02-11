ايداع سائق شاب السجن بسبب تصرف طائش
تسبب تصرف طائش لسائق شاب من مواليد ( 91) يالعاصمة الرباط، امام شرطة السير والجولان، إلى اعتقاله ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إيداعه السجن في انتظار محاكمته.
وفي تفاصيل هذه القضية ، فقد ضبطت الشرطة الشاب يوقف سيارته المخصصة لنقل البضائع في الوضعية الثانية بشارع المسيرة بحي يعقوب المنصور ، مما دفع الشرطة إلى تسجيل مخالفة التي تعذر عليه اداء قيمتها المالية ، مما دفع بشرطة السير على سحب رخصة السياقة منه ، بعد منحه وصل الاحتفاظ بالرخصة، مع محضر معاينة مخالفة .
الشاب غضب بسرعة وقام بتمزيق الوثائق امام أعين الشرطة، التي قامت بجمعها من الأرض وتحرير محضر لهذا التصرف، واعتقاله من اجل الاستماع في المنسوب له .
وبعد مثوله في حالة اعتقال امام أنظار النيابة العامة ، قررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي بسجن تامسنا، بعد تكييف التهمة بإتلاف عمدي لأصول وثائق متعلقة بالسلطة العامة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
الله يكون في عونكم مع بعض الأشخاص الذين لم يستوعبوا بعد مفهوم الدولة . تحية لأنس في السمارة