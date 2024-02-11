ميلانُـو..”كمين”يطيح بمغربي وشريكته الإيطالية يروجان المخدرات

ع – الباز – هبة بريس

أحالت مصالح أمن ميلانُـو الإيطالية على أنظار المدعي العام للجمهورية بحر الأسبوع الجاري، مهاجر مغربي خمسيني ومواطنة إيطالية تبلغ من السن 64 عامًا، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية الصلبة .

وحسب مصادر هبة بريس، فهذه الأخيرة تربصت للمشتبه فيهما، وضبطت المهاجر المغربي بصدد بيع قطعة مخدرات لزبون، فاعتقلته على الفور وحجزت مخدرات وكوكايين بحوزته، بينما اعتقلت شريكته الإيطالية.

ووفق المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة تم العثور بحوزتهم على كيلوغرامات من الشيرا والكوكايين ومبالغ مالية زهيدة تقدر ب 79 ألف يورو.

وتبعا لذلك فقد تم إيداع المشتبه بهم بالسجن المحلي سان فيتوريو بميلانُـو وعرضهم أمام العدالة ، فيما يبقى البحث متواصل من أجل الوصول لمزودهم الرئيسي وكل من له صلة بالقضية.

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