استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك بسبب فضيحة عفو رئاسى

2024-02-11 / 10:00
9
هبة بريس _ وكالات

أعلنت المجر اليوم السبت، استقالة الرئيسة كاتالين نوفاك، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وحسب قناة ” M1″” المجرية، أعلنت الرئيسة كاتالين نوفاك استقالتها من مكتبها، وسط فضيحة تتعلق بعفو حصل عليه رجل حكم عليه بالتستر على عدد من حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال في مدرسة مجرية.

وكانت الرئيسة المجرية قد قطعت رحلتها إلى الشرق الأوسط لتعود إلى المجر للإجابة على الأسئلة المتزايدة حول دورها في العفو عن الشخص المعني.

وتعرضت نوفاك لضغوط متزايدة للاستقالة نتيجة لقرارها المثير للجدل بالعفو عن رجل متورط في فضيحة اعتداءات جنسية العام الماضي.

وتجمع أكثر من ألف شخص في بودابست يوم الجمعة للمطالبة باستقالة نوفاك.

وأمضت أحزاب المعارضة المجرية الأسبوع الماضي في الدعوة إلى الإطاحة بنوفاك، وكذلك جوديت فارجا، وزيرة العدل السابقة التي وقعت على العفو.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أول ظهور علني لملك بريطانيا بعد إعلان إصابته بالسرطان

أول ظهور علني لملك بريطانيا بعد إعلان إصابته بالسرطان

2024-02-11 / 14:35
Photo of جنود الاحتلال يستولون على 54 مليون دولار من بنك في غزة

جنود الاحتلال يستولون على 54 مليون دولار من بنك…

2024-02-11 / 13:55
Photo of مطالب لأغلالو بالكشف عن المسطرة المعتمدة لتحويل مليار سنتيم لصندوق زلزال الحوز

مطالب لأغلالو بالكشف عن المسطرة المعتمدة لتحويل مليار سنتيم…

2024-02-11 / 13:29
Photo of عاصفة الشمال : الواجهات الزجاجية تشكل خطرعلى سلامة المواطن

عاصفة الشمال : الواجهات الزجاجية تشكل خطرعلى سلامة المواطن

2024-02-11 / 13:01
Photo of عموتة يرسم خريطة الطريق للارتقاء بالكرة الأردنية

عموتة يرسم خريطة الطريق للارتقاء بالكرة الأردنية

2024-02-11 / 12:50
Photo of صلاح الدين أبوالغالي: القيادة الحزبية الجماعية ابتكار وسابقة

صلاح الدين أبوالغالي: القيادة الحزبية الجماعية ابتكار وسابقة

2024-02-11 / 12:46
Photo of الرياض تستضيف المنتدى العالمي الأول للمدن الذكية

الرياض تستضيف المنتدى العالمي الأول للمدن الذكية

2024-02-11 / 12:22
Photo of ايداع سائق شاب السجن بسبب تصرف طائش

ايداع سائق شاب السجن بسبب تصرف طائش

2024-02-11 / 12:04
Photo of مكافحة التطرف .. المغرب رائد بفضل مقاربته المتعددة الأبعاد

مكافحة التطرف .. المغرب رائد بفضل مقاربته المتعددة الأبعاد

2024-02-11 / 11:44
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-02-11 / 11:39

‫9 تعليقات

  1. تحية لهذه الدولة و لمؤسساتها، هكذا يتم احترام الدول و تزيد قيمتها بين الامم، و ليس بالتستر على المجرمين و ناهبي المال العام

    رد

  5. أعلنت الرئيسة كاتالين نوفاك استقالتها من مكتبها وسط فضيحة تتعلق بعفو حصل عليه رجل حكم عليه بالتستر على عدد من حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال في مدرسة مجرية..

    رد

  9. استقالتها كانت نتيجة لقرارها بالعفو عن رجل رئاسي متورط في عدة اعتداءات وجرائم ضد الأطفال..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق