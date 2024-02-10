عموتة: سأعود للمغرب وبعدها سأبحث مستقبلي مع المنتخب الأردني

هبة بريس - القسم الرياضي

أثار الإطار الوطني الحسين عموتة الشكوك حول مستقبله مع المنتخب الأردني بعدما خسر نهائي كأس آسيا بثلاثة أهداف دون رد أمام قطر.

وقال عموتة في تصريح له بعد نهاية المباراة: “في الوقت الحالي سأذهب للمغرب وبعدها سأجلس مع الاتحاد الأردني لبحث مستقبلي سواء بالبقاء أو الرحيل

وأضاف: “حتى هذه اللحظة أنا مدرب للمنتخب الأردني، لكنني أرتبط بظروف عائلية في الوقت الحالي تستوجب السفر للمغرب”.

وتابع: “أتمنى من اللاعبين أن يحافظوا على نفس المستوى؛ لأن هناك تحديات قوية يأتي على رأسها التأهل لنهائيات كأس العالم 2026”.

واستطرد قائلا: “بذلنا جهدًا كبيرًا في البطولة، ووصلنا للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، وهذا نتاج عمل مستمر طوال المشوار”.

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