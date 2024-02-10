خطى حثيثة من “مايكروسوفت” لتغيير طريقة استخدام نظام “ويندوز”

هبة بريس - و م ع

تعمل شركة “مايكروسوفت” على إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في “ويندوز 11” قبل التحديث الكبير لنظام التشغيل الذي يركز على الذكاء الاصطناعي.

وبدأت مايكروسوفت اختبار “تجربة جديدة” لمساعد الذكاء الاصطناعي ” Copilot” في نظام التشغيل ويندوز هذا الأسبوع، ويتضمن هذا الاختبار مساعد الذكاء الاصطناعي المتحرك في شريط المهام الذي يظهر عند نسخ النص أو الصور.

وأوضحت شركة البرمجيات الأمريكية، اليوم السبت، أن “أيقونة Copilot تغير مظهرها وتتحرك للإشارة إلى أنه يمكنها المساعدة. يوفر Copilot قائمة بالإجراءات التي يمكنك اتخاذها عند تمرير مؤشر الفأرة فوق أيقونة Copilot، مثل تلخيص أو شرح النص المنسوخ”.

وأكدت الشركة أيضا أن تطبيق “المفكرة Notepad” يحصل قريبا على تكامل “Copilot”. ويمكن للمستخدم تحديد النص ضمن المفكرة والنقر بزر الفأرة الأيمن من أجل الوصول إلى خيار “الشرح باستخدام Copilot”، مما يتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي فك رموز النص أو مقاطع التعليمات البرمجية أو ملفات السجل.

وأضافت عملاقة البرمجيات المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى نظام التشغيل “ويندوز 11” تدريجيا في الأشهر الأخيرة، ويشمل ذلك الميزة الرئيسية “Copilot”.

وقال نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التسويق الاستهلاكي في مايكروسوفت، يوسف مهدي، في هذا الصدد، “الشيء الفريد في مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot داخل ويندوز هو أنه يمكن أن يكون على دراية بالسياق الذي يوجد فيه، ويمكنه فهم الصفحات، وذلك حتى يتمكن من فعل المزيد من الأشياء الغنية”.

وتريد مايكروسوفت، أن يكون 2024 بمنزلة عام الحواسيب العاملة بالذكاء الاصطناعي، وهي تضيف مفتاح ” Copilot ” خاص إلى لوحات المفاتيح.

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