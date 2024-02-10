طنجة..اعتقال عصابة لترويج المخدرات القوية

2024-02-10 / 22:02
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن طنجة ، فجر يومه السبت 10 فبراير الجاري، من توقيف 05 اشخاص في الثلاثينات من العمر من ذوي السوابق القضائية ، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات القوية .

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هويتهم وتوقيفهم متن سيارة نفعية بحي مسنانة بطنجة و حجز ما مجموعه 256 لفافة من مخدر الكوكايين علاوة على ميزانين الكترونيين و مبلغ مالي و وهواتف نقالة .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية .

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