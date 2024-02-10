سابقة حزبية ..مؤتمر “البام” ينتخب قيادة جماعية لقيادة “الجرار”

2024-02-10 / 20:50
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هبة بريس - الرباط

انتخب المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم السبت ،الأمانة العامة الجماعية الجديدة التي تتولى قيادة حزب “الجرار” خلال المرحلة القادمة .

وتم التصويت على القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في شخص فاطمة الزهراء المنصوري و مهدي بن سعيد و صلاح الدين ابو الغالي في أعقاب تنحي عبد اللطيف وهبي عن قمرة القيادة بعدم الترشح لولاية ثانية.

وحظيت لائحة الترشيح الجماعية التي ضمت في عضويتها كل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبوغالي بالأغلبية .

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