حسنية أكادير يفوز على ضيفه الشباب السالمي

2024-02-10 / 19:46
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فاز فريق حسنية أكادير على ضيفه الشباب السالمي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت 10 فبراير، على أرضية ملعب أدرار بأكادير، برسم الدورة الـ 17 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدفي حسنية أكادير سفيان المودن (د 20 و4+90 ض ج)، فيما وقع للشباب السالمي صلاح الدين إيشاران (د 80).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق حسنية أكادير مؤقتا إلى المركز العاشر، إلى جانب نهضة الزمامرة ومولودية وجدة، برصيد 19 نقطة، فيما ظل الشباب السالمي في المركز 14، بـ15 نقطة.

وتتواصل لقاءات الدورة الـ17، مساء اليوم، بإجراء مباراتي المغرب الفاسي في مواجهة الفتح الرياضي، وأولمبيك آسفي ضد المغرب التطواني.

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