توقيف جزائري بباب سبتة وبحوزته مسدس ومبالغ مالية

2024-02-10 / 19:26
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هبة بريس - متابعة

تمكنت مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع الجمارك بمعبر باب سبتة، صبيحة أمس الجمعة من توقيف مواطن جزائري كان على متن سيارة، ومصادرة مسدس وعدد من الرصاصات .

وقد تم كذلك حجز سترة و أكثر من 30 ألف يورو، حاول الموقوف إدخالها إلى مدينة سبتة المحتلة ، وذلك بعدما شكت العناصر الأمنية سيارة الموقوف حيث تم تفتيشها بشكل دقيق وهي سيارة خفيفة من نوع ”رونو”قبل أن يتم العثور على مسدس وحوالي 20 طلقة، بالإضافة إلى سترة مضادة للرصاص و 30الف اورو وعدة زجاجات مملوءة بمادة يشتبه أنها نوع من المخدرات.

وقد تبين أن الموقوف مواطن جزائري لديه إقامة بفرنسا ، حيث تم نقله الى مفوضية امن الفنيدق قصد التحقيق معه .

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