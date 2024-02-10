قطر تتوج بكأس آسيا على حساب الأردن

هبة بريس - الرياضة

توج المنتخب القطري بكأس آسيا 2023 على حساب النشامى بعد فوزه في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وسجل أكرم حسن عفيف 3 ضربات جزاء للعنابي فيما سجل يزن النعيمات الهدف الوحيد للنشامى.

وبهذا يكون المنتخب القطري قد حقق لقبه الثاني في كأس آسيا، في الوقت الذي عجز فيه منتخب الأردن بقيادة مدربه المغربي حسين عموتة عن تحقيق أول لقب قاري في تاريخه.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp