قطر تتوج بكأس آسيا على حساب الأردن
هبة بريس - الرياضة
توج المنتخب القطري بكأس آسيا 2023 على حساب النشامى بعد فوزه في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف وحيد.
وسجل أكرم حسن عفيف 3 ضربات جزاء للعنابي فيما سجل يزن النعيمات الهدف الوحيد للنشامى.
وبهذا يكون المنتخب القطري قد حقق لقبه الثاني في كأس آسيا، في الوقت الذي عجز فيه منتخب الأردن بقيادة مدربه المغربي حسين عموتة عن تحقيق أول لقب قاري في تاريخه.
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10 تعليقات
قطر تتوج بكأس آسيا على حساب الأردن
Mezyane Mezyane saraha
Machaellah ahsen haja daro
Saraha ordon hia li kan 3liha tedih le3bat mzn
Mebrouk 3lihom
ألف مبروك لقطر الشقيقة..
الحمد لله على تأهل منتخبين عربيين..
قطر اشترت الكاس.
هد الاردن ضد ثلاثة اهداف للفار. اعلنت ضربة جزاء بعد 3 دقائق من اللعب. ما هذه المهزلة. كرة القدم بساااااالت يعععععععععععععععععععع
هنيئا للفريق الاردني لان قطر لا تستحق الكأس
غير مستحقة. فضيحة تحكيمية ونفاق وسكوت اعلامي