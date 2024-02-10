الأمن يكشف حقيقة تعرض شخص لاعتداء جسدي بالقصر الكبير

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن تطوان، بسرعة وجدية كبيرة، مع صورة منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، يظهر فيها شخص يضع ضمادات طبية ومشفوعة بتعليق يزعم بأنه تعرض لاعتداء جسدي من طرف مجموعة من الأشخاص بمدينة القصر الكبير.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا المنشور، أن الأمر يتعلق بقضية للضرب والجرح المتبادل بسبب نزاع عائلي حول الإرث، وأن مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير عالجت هذه القضية يوم الأحد المنصرم، وتمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ باثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الموقوف الثالث للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعد أن تم تحديد هويتهم.

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