نجاة مسؤول التجنيد في حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية

2024-02-10 / 16:20
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هبة بريس - وكالات

نقلت وكالة “سكاي نيوز عربية” بنجاة مسؤول التجنيد في حركة حماس باسل صالح من عملية اغتيال إسرائيلية في بلدة جدرا الساحلية جنوبي بيروت.

وأقرت حركة حماس بنجاة قيادي لها من محاولة الاغتيال مشيرة إلى مقتل شخصين من جراء القصف الإسرائيلي وإصابةِ آخرين.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلةِ الاغتيالات التي تُنفذها إسرائيل ضد شخصيات من حزب الله وحماس في لبنان، وهو ثاني أعمقِ قصفٍ بعد الغارة التي أدت لمقتل القيادي في حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن.

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‫5 تعليقات

  2. نجاة مسؤول التجنيد في حركة حماس باسل صالح من عملية اغتيال إسرائيلية في بلدة جدرا الساحلية جنوبي بيروت

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  3. أقرت حركة حماس بنجاة قيادي لها من محاولة الاغتيال مشيرة إلى مقتل شخصين من جراء القصف الإسرائيلي وإصابةِ آخرين

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  4. يأتي هذا القصف ضمن سلسلةِ الاغتيالات التي تُنفذها إسرائيل ضد شخصيات من حزب الله وحماس في لبنان

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