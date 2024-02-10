مقت.ل عنصرين من الحرس المدني الاسباني في هجوم زورق مخدرات

2024-02-10 / 15:41
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي عنصران من الحرس المدني الاسباني ، ليلة الجمعة، مصرعهما إثر اصطدام مع زورق يحمل شحنة مخدرات على ساحل بارباتي (قادس) بالجنوب الاسباني.

وقالت مصادر صحفية اسبانية، انه من بين المتوفين ديفيد، 43 عاما، من مواليد برشلونة، متزوج وله طفلان، وتم تعيينه في مجموعة التدخل السريع (GAR) ، فيما الضحية الثاني الضحية يدعى ميغيل أنجيل، الذي كان يعمل في مجموعة الغواصين (GEAS)، ويبلغ من العمر 39 عامًا ، كما أصيب عميل آخر بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة.

وأوقف الحرس المدني خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في حادث القتل.

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