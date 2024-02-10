أكاديمية فاس ترسي هياكل المواكبة في مؤسسات التربية والأحواض المدرسية

هبة بريس

في إطار تنزيل برامج خارطة الطريق 22-26 خاصة ما تعلق منها بإرساء آلية المواكبة في مؤسسات التعليم العمومي والأحواض المدرسية وبهدف تهييء الفرق الجهوية والإقليمية والمحلية لإنجاح هذا التنزيل، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس بشراكة مع مؤسسة “تمكين”، على مدى يومين، ورشات عمل مع السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية والسادة المفتشين والسادة المديرين بعدد من الأحواض المدرسية وكذا بمؤسسات الريادة.

هذا وتسعى هذه الآلية إلى تعزيز انخراط الفاعلين وفق دينامية تشاركية هدفها تحقيق التحول المنشود داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي والحوض المدرسي، وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة للتفكير الجماعي والبناء المشترك داخل المؤسسة والحوض المدرسي وتجريب مقاربات وأدوات مبتكرة ومبدعة مع تجديد الممارسات المهنية، وتعزيز التواصل الإيجابي والتنسيق الفعال والارتقاء بجودة العلاقات وتوفير مناخ من الثقة والتثمين داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي والأحواض المدرسية وتشجيع وحفز الفرق التربوية على المبادرة.

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