شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-10 / 13:48
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– شفشاون: 96 ملم

– إفران: 84

– القنيطرة: 72

– سلا: 63

– الصويرة – المطار: 59

– تازة: 56

– الصويرة – الميناء: 50

– طنجة وتكركوست: 49

– مراكش: 44

– أكادير – المسيرة: 43

– أكادير إنزكان وتطوان: 41

– سيدي سليمان: 40

– الرباط: 32

– العرائش: 31

– طنجة – الميناء: 27

– خريبكة: 26

– آسفي: 22

– مكناس وبني ملال وتارودانت: 21

– بن سليمان ميدلت والنواصر: 19

– المحمدية: 18

– فاس: 16

– الجديدة: 15

– ابن جرير وتزنيت: 14

– سطات والحسيمة: 13

– الدار البيضاء – الميناء ووجدة: 08

– الدار البيضاء: 07

– تيط مليل: 06

– كلميم: 05

– تاوريرت: 04

– طانطان: 03

– سيدي إيفني: 02

– ورزازات: 01

– الصويرة: أقل من مليمتر.

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‫8 تعليقات

  1. اللهم اجعلها خيرا وبركة على اخواننا في شفشاون الجميلة واهلها الطيبون… سبق ان زرت شفشاون جو جميل واناس طيبون وكرماء… الله يعمرها دار…

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  2. الحمدلله على هذه التساقطات التي أنعمها الله تعالى علينا وادخلت الفرحة على قلوبنا جميعا.

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  3. اللهم أسقي عبادك وادخل الفرحة علينا ولا تجعلنا من القانطين انك سميع قريب مجيب الدعوات يارب .

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  5. هذه الأمطار عمت معظم المملكة المغربية وأدخلت البهجة والسرور على قلوب المواطنين عامة وعلى الفلاح البسيط خاصة الذي ينتظر رحمة الله تعالى .

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  6. هذه الأمطار جاءت في وقتها وخاصة الأراضي الزراعية التي جفت والحمدلله ارحمنا الله بها وأحيت فيها الروح، وجعلنا من الماء كل شيء حي.

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