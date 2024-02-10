شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– شفشاون: 96 ملم
– إفران: 84
– القنيطرة: 72
– سلا: 63
– الصويرة – المطار: 59
– تازة: 56
– الصويرة – الميناء: 50
– طنجة وتكركوست: 49
– مراكش: 44
– أكادير – المسيرة: 43
– أكادير إنزكان وتطوان: 41
– سيدي سليمان: 40
– الرباط: 32
– العرائش: 31
– طنجة – الميناء: 27
– خريبكة: 26
– آسفي: 22
– مكناس وبني ملال وتارودانت: 21
– بن سليمان ميدلت والنواصر: 19
– المحمدية: 18
– فاس: 16
– الجديدة: 15
– ابن جرير وتزنيت: 14
– سطات والحسيمة: 13
– الدار البيضاء – الميناء ووجدة: 08
– الدار البيضاء: 07
– تيط مليل: 06
– كلميم: 05
– تاوريرت: 04
– طانطان: 03
– سيدي إيفني: 02
– ورزازات: 01
– الصويرة: أقل من مليمتر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
اللهم اجعلها خيرا وبركة على اخواننا في شفشاون الجميلة واهلها الطيبون… سبق ان زرت شفشاون جو جميل واناس طيبون وكرماء… الله يعمرها دار…
الحمدلله على هذه التساقطات التي أنعمها الله تعالى علينا وادخلت الفرحة على قلوبنا جميعا.
اللهم أسقي عبادك وادخل الفرحة علينا ولا تجعلنا من القانطين انك سميع قريب مجيب الدعوات يارب .
الحمدلله على هذه النعمة والخيرات التي وهبها الله لنا.
هذه الأمطار عمت معظم المملكة المغربية وأدخلت البهجة والسرور على قلوب المواطنين عامة وعلى الفلاح البسيط خاصة الذي ينتظر رحمة الله تعالى .
هذه الأمطار جاءت في وقتها وخاصة الأراضي الزراعية التي جفت والحمدلله ارحمنا الله بها وأحيت فيها الروح، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
مدينة صفرو عرفت تساقاطات مهمة انتعشت فيها المدينة وأدخلت الفرحة على الفلاح.
اللهم أسقينا الغيث نافعا لا ضاراً ياأرحم الراحمين.