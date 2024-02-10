في أول ظهور لها.. ابنة أصالة تشارك صور طفلتها مع الجمهور

هبة بريس

شاركت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة، متابعيها بصور طفلتها جيهان وهى تحتضنها، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت قائلة: “أنا ماما”، وعلق متابعوها على الصورة قائلين: الله يحميكي ويحفظهالك يا رب، وكبرتي وصرتي ماماي وغيرها.

هذا ورزقت شام الذهبي، بطفلتها الأولى، جيهان قبل أسابيع، بعد زواجها الثاني.

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