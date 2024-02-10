في أول ظهور لها.. ابنة أصالة تشارك صور طفلتها مع الجمهور

2024-02-10 / 13:29
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هبة بريس

شاركت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة، متابعيها بصور طفلتها جيهان وهى تحتضنها، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت قائلة: “أنا ماما”، وعلق متابعوها على الصورة قائلين: الله يحميكي ويحفظهالك يا رب، وكبرتي وصرتي ماماي وغيرها.

هذا ورزقت شام الذهبي، بطفلتها الأولى، جيهان قبل أسابيع، بعد زواجها الثاني.

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تعليق واحد

  1. زواج و طلاق على مقياس هيا بنا نلعب لا يوجد جديد تحت الشمس أقصد تحت الفن لا خطأ مطبعي تحت التفاهة

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