آمال ماهر: لم أتعرض للاختطاف وعلاقتي بتركي آل الشيخ جيدة‎

هبة بريس - متابعة

كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر حقيقة ما أشيع عن تعرضها للخطف والاحتجاز الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ما أثير حول ذلك “عارٍ تماما من الصحة”.

ورداً على سؤال حول علاقتها بالمستشار السعودي تركي آل الشيخ، أجابت: “علاقتنا شهدت نجاحاً كبيراً في السابق، وحققنا نجاحات كبيرة، والعلاقة بيننا جيدة للغاية”.

وقالت آمال ماهر، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب: “أنا بخير الحمد لله وبطمن جمهوري، وكل ما قيل حول اختطافي أو سجني، أو تعذيبي، مجرد شائعات، لكنها لم تضايقني، لأن هذا الخوف يدل على حب الجمهور”.

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