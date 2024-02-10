بسبب حديثها بـ”الإنجليزية”.. نجلة بسمة بوسيل ترد على منتقديها

هبة بريس - وكالات

دافعت تاليا ابنة النجم المصري تامر حسني عن نفسها بسبب الانتقادات التي يوجّهها إليها دائماً متابعوها على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حديثها باللغة الإنجليزية.

وقالت تاليا في فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في تطبيق “إنستغرام”: “الناس مش فاهمين كلامي، عشان بتكلم إنجليزي، أنا متعودة أتكلم إنكليزي عشان أنا في المدرسة البريطانية، وأحياناً بتكلم عربي، ممكن تعملوا ترجمة للكلام عشان تفهموه؟”.

هذا ويشار الى أن تاليا الابنة الكبرى للفنان تامر حسني، زوجته المغربية بسمة بوسيل.

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