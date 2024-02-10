بسبب حديثها بـ”الإنجليزية”.. نجلة بسمة بوسيل ترد على منتقديها

2024-02-10 / 12:17
3
هبة بريس - وكالات

دافعت تاليا ابنة النجم المصري تامر حسني عن نفسها بسبب الانتقادات التي يوجّهها إليها دائماً متابعوها على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حديثها باللغة الإنجليزية.

وقالت تاليا في فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في تطبيق “إنستغرام”: “الناس مش فاهمين كلامي، عشان بتكلم إنجليزي، أنا متعودة أتكلم إنكليزي عشان أنا في المدرسة البريطانية، وأحياناً بتكلم عربي، ممكن تعملوا ترجمة للكلام عشان تفهموه؟”.

هذا ويشار الى أن تاليا الابنة الكبرى للفنان تامر حسني، زوجته المغربية بسمة بوسيل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of آمال ماهر: لم أتعرض للاختطاف وعلاقتي بتركي آل الشيخ جيدة‎

آمال ماهر: لم أتعرض للاختطاف وعلاقتي بتركي آل الشيخ…

2024-02-10 / 12:29
Photo of بسبب العين و الحسد.. الفنانة زينة تحرص على إخفاء توأمها

بسبب العين و الحسد.. الفنانة زينة تحرص على إخفاء…

2024-02-09 / 16:57
Photo of زين العمر : “ما كنت متخايل يجي النهار وخيي يغدر فييّ”

زين العمر : “ما كنت متخايل يجي النهار وخيي…

2024-02-09 / 16:19
Photo of مخرج فيلم “outer Banks” يختار الصويرة وجهة لتصوير جزئه الرابع

مخرج فيلم “outer Banks” يختار الصويرة وجهة لتصوير جزئه…

2024-02-09 / 15:40
Photo of الكاف يعلن عن محمد رمضان سفيرا له

الكاف يعلن عن محمد رمضان سفيرا له

2024-02-09 / 12:03
Photo of هاشم البسطاوي يقطر الشمع على سعيدة شرف و راقصة مغربية

هاشم البسطاوي يقطر الشمع على سعيدة شرف و راقصة…

2024-02-09 / 11:25
Photo of ابتسام بطمة تتبرأ من شاب ادعى أنه من عائلتها

ابتسام بطمة تتبرأ من شاب ادعى أنه من عائلتها

2024-02-08 / 15:09
Photo of “الحر” يشوق جمهوره لجديده الفني

“الحر” يشوق جمهوره لجديده الفني

2024-02-08 / 12:12
Photo of سعد لمجرد لوالده البشير عبدو :”أقدم لك جميع جوائزي بكل امتنان”

سعد لمجرد لوالده البشير عبدو :”أقدم لك جميع جوائزي…

2024-02-07 / 17:45
Photo of حسناء مومني ترزق بمولودتها “ماسيليا”

حسناء مومني ترزق بمولودتها “ماسيليا”

2024-02-07 / 17:07

‫3 تعليقات

  1. المسلمون والمتلونون تنقصهم شخصية وثقة في النفس .لغة البلاد هي الاولى كما قال الرجل والمدرب عموتى.

    رد

  2. وما علاقتنا بهذه أخبار، تتكلم حتى البيزنطية ياسبحان الله نهج إخباري للهروب بالشعب المغربي عن ما يهمه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق