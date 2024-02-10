رسميا.. تفاصيل بناء ثلاث كليات للطب و الصيدلة بمدن صغيرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت الحكومة تشييد ثلاث كليات جديدة متخصصة في الطب و الصيدلة ببعض المدن البعيدة عن المركز ليستفيد منها أبناء المدن الصغيرة و البعيدة بالدرجة الأولى.

و في هذا الصدد، صادق المجلس الحكومي المنعقد هذا الأسبوع على إحداث 3 مؤسسات جامعية جديدة، ويتعلق الأمر بكلية الطب والصيدلة بالرشيدية، وكلية الطب والصيدلة ببني ملال، وكلية الطب والصيدلة بكلميم.

و يأتي إحداث هذه المؤسسات الجامعية في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية-الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، التي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022.

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