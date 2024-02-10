رسميا.. تفاصيل بناء ثلاث كليات للطب و الصيدلة بمدن صغيرة

2024-02-10 / 12:48
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت الحكومة تشييد ثلاث كليات جديدة متخصصة في الطب و الصيدلة ببعض المدن البعيدة عن المركز ليستفيد منها أبناء المدن الصغيرة و البعيدة بالدرجة الأولى.

و في هذا الصدد، صادق المجلس الحكومي المنعقد هذا الأسبوع على إحداث 3 مؤسسات جامعية جديدة، ويتعلق الأمر بكلية الطب والصيدلة بالرشيدية، وكلية الطب والصيدلة ببني ملال، وكلية الطب والصيدلة بكلميم.

و يأتي إحداث هذه المؤسسات الجامعية في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية-الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، التي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا تختار المغرب لاستيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال”

روسيا تختار المغرب لاستيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال”

2024-02-10 / 11:02
Photo of عجز الميزانية في المغرب يقارب 63 مليار درهم خلال سنة 2023

عجز الميزانية في المغرب يقارب 63 مليار درهم خلال…

2024-02-09 / 18:55
Photo of المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة دورية تتعلق بالإجراءات الضريبية

المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة دورية تتعلق بالإجراءات الضريبية

2024-02-09 / 18:14
Photo of تقرير.. المغرب صدر أزيد من 83 مليار درهم من الخضر و الفواكه و الأسماك و المصبرات

تقرير.. المغرب صدر أزيد من 83 مليار درهم من…

2024-02-09 / 17:45
Photo of المغرب يختار دولة الهند للترويج لعروضه السياحية

المغرب يختار دولة الهند للترويج لعروضه السياحية

2024-02-09 / 17:15
Photo of الـONCF: إطلاق أشغال بناء محطة حي الرياض واستئناف الأشغال بمحطة الرباط المدينة

الـONCF: إطلاق أشغال بناء محطة حي الرياض واستئناف الأشغال…

2024-02-09 / 15:18
Photo of تفاصيل إطلاق مشاريع بقيمة 36,4 مليار درهم لخلق حوالي 15 ألف منصب شغل

تفاصيل إطلاق مشاريع بقيمة 36,4 مليار درهم لخلق حوالي…

2024-02-09 / 13:47
Photo of أرباح “ليديك” بالدار البيضاء ترتفع و تقترب من 4 ملايير في سنة واحدة

أرباح “ليديك” بالدار البيضاء ترتفع و تقترب من 4…

2024-02-09 / 11:00
Photo of المغرب ينفتح على السوق الروسية ويرسل وفدا من المصدرين إلى موسكو

المغرب ينفتح على السوق الروسية ويرسل وفدا من المصدرين…

2024-02-08 / 20:54
Photo of مزور: “الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا بلغت 375 مليار درهم”

مزور: “الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا بلغت 375…

2024-02-08 / 15:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق