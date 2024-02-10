يهم المكترين.. إجراءات جديدة لتأجير المساكن في طريقها للتطبيق

2024-02-10 / 14:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن إجراءات تأجير المساكن ستشهد تعديلات مهمة من خلال مشروع قانون جديد سيتم تطبيقه مستقبلا.

و في هذا الصدد، أوضحت المنصوري بأن الوزارة قامت بإعداد دراسة متعلقة بوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن، وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين.

و شددت الوزيرة ذاتها على أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب إبرام عقد الكراء والتأكيد على التزامات طرفي العقد، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية من أجل تنظيم وتتبع عمليات الكراء وتبسيط المخاطر المتعلقة بها.

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‫10 تعليقات

  3. يجب خفض الثمن في الكراء من آجل تشجيع الناس عليه وبالأخص الموظفين الذين يعانون من مشاكل المعيشة الصعبة .

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  4. الكراء في المدن الكبرى جد مرتفع، و الذي يجب تخفيضه الى النصف او الثلث على الاقل كما فعل المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه في التمانينات.

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  5. الكراء مشكل كبير بالمغرب ان لم يكن صاحب المنزل لم يستعمل عقد الكراء مع الشخص الأخر.

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  7. هناك بعض الناس يكتري منزّل بعض أشهر ولكن الطامة الكبرى عندما ينتهي صلاحية العقد يعجز عن اداء الكراء في العقد الجديد ويتماطل ومن هناك يبداً المشكل بعدم الإفراغ..

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  8. من الأحسن يبقى منزله مغلق احسن ان يسبب له مشكل كبير مع المكتري ولم يرد ان يخرج منه وا يطالبه بازيادة في اجرة الكراء ، مشاكل كثيرة في الكراء لهذا تجنبوا ذلك..

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  9. الكراء يسبب نزعات مع مالك وتصل هذه المشاكل إلى المحاكم مما يجعله يطالب بالتعويضات لمالك المنزل.

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  10. كل ما آقوله لكم أن القانون الكراء في المغرب كله ضد صاحب المنزل وللأسف الشديد أصبحت المنازل جلها فارغة ..

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