احتجاجات مزارعي فرنسا تكلف “النقل الإسباني” 120 مليون يورو

2024-02-10 / 10:13
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هبة بريس - وكالات

كلفت احتجاجات المزارعين الفرنسيين؛ النقل الإسباني أكثر من 120 مليون يورو، وفق تقديرات اتحاد نقل البضائع في المملكة “CETM”.

وأضاف الاتحاد أن الاحتجاجات أثرت على 75 ألف شاحنة، وبمتوسط 35 مليون دولار يوميا، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

وأكد أن إغلاق الطرق لا يزال مستمراً نتيجة احتجاجات المزارعين الإسبان، بالإضافة إلى التهديد بإغلاق النقاط اللوجستية الرئيسة؛ الأمر الذي يعيق حركة الشاحنات.

وأوضح الاتحاد أنه يتفهم مشاكل الريف وحقهم في التظاهر، لكن الناقلين بحاجة إلى القيام بعملهم لأن مستقبل الشركات التي تُراكم خسائر بملايين الدولارات بعد العديد من عمليات الاحتجاج معرض للخطر.

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