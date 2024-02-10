روسيا تختار المغرب لاستيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال”

2024-02-10 / 11:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

اختارت روسيا التعامل مع المغرب من خلال استيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال” لترويجها في بلادها التي توجد بها نسبة مهمة من المسلمين فضلا على الجاليات المسلمة المقيمة يها.

و في هذا الصدد، شارك وفد مكون من الجمعية المغربية للمصدرين والمعهد المغربي للتقييس في أشغال المؤتمر الدولي الـ 14 للحلال والمنظم من طرف الإدارة الروحية لمسلمي فيدرالية روسيا وذلك ضمن فعاليات النسخة 31 من المعرض الدولي للتغذية والمشروبات والمواد الغذائية بموسكو.

وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بعلامة الحلال المغربية ونظيرتها الروسية، وهي مبادرة تندرج في سياق اتفاقية للتعاون وقعت بين الجمعية المغربية للمصدرين “أسميكس”، والمركز الدولي الروسي للتقييس وإصدار شهادات الحلال و”الصندوق الأوراسي للتنمية”، من أجل تعزيز العلاقات المغربية-الروسية في مجال تجارة الحلال.

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