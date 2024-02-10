في قصف بطائرة مغربية مسيرة.. مقتل 4 عناصر من البوليساريو

2024-02-10 / 10:02
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هبة بريس - الرباط

استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش المغربي، صباح أمس الجمعة، تجمعا من 6 أشخاص اقتحموا المنطقة العازلة في الصحراء بمنطقة “المك” عبر الحدود الموريتانية.

وحسب مصادر متطابقة، فقد اسفرت العملية عن مقتل 4 منهم على الفور، في حين فر اثنان أحدهما مُصاب.

هذا ونفت عصابة البوليساريو انتماء المستهدفين الى صفوفها، مشيرة الى أن “الأمر يتعلق بمنقبين عن الذهب يحملون الجنسيتين المالية والموريتانية”.

وكان وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، قد حذر المنقبين عن الذهب من تجاوز حدود موريتانيا والاقتراب من الأراضي المغربية.

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‫22 تعليقات

  1. كل من تعدى حدوده ينتهي وجوده كيفما كانت جنسيته وحتى الكراغلة بالأخص القافلة تسير والكلاب تنبح جرب واقترب

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