في قصف بطائرة مغربية مسيرة.. مقتل 4 عناصر من البوليساريو

2024-02-10 / 10:02
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هبة بريس - الرباط

استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش المغربي، صباح أمس الجمعة، تجمعا من 6 أشخاص اقتحموا المنطقة العازلة في الصحراء بمنطقة “المك” عبر الحدود الموريتانية.

وحسب مصادر متطابقة، فقد اسفرت العملية عن مقتل 4 منهم على الفور، في حين فر اثنان أحدهما مُصاب.

هذا ونفت عصابة البوليساريو انتماء المستهدفين الى صفوفها، مشيرة الى أن “الأمر يتعلق بمنقبين عن الذهب يحملون الجنسيتين المالية والموريتانية”.

وكان وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، قد حذر المنقبين عن الذهب من تجاوز حدود موريتانيا والاقتراب من الأراضي المغربية.

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‫14 تعليقات

  7. يجب القضاء على عصابة البوليساريو في أقرب وقت ممكن لأنها هي من فرقت الإتحاد المغرب العربي و هاهي ستقسم ظهر الإتحاد الإفريقي. البوليساريو ستقسم الإتحاد الإفريقي إلى قسمين قسم مع المملكة المغربية و شردمة الأخرى مع جنوب أفريقيا و أذيالها في شمال إفريقيا .؟.

    1
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  9. مروكي دائما يؤمن بالاكاذيب لانا طبع مروكي الكذب لم يقتلو ولا بوليساريو واحد بلعكس يوميا جنود مراركة يموتون ومخزن يتستر لو يعلم شعب مروكي مدى خساىر بشرية في صفوف جنود مراركة لمسكه رعب والله بعشرات يوميا ضربات صاروخية يومية من اخواننا الصحراويين الله يوفقهم ولضرب شرذمة مروكية ميليشيات ميمي 6 لي ينعس على كرشو مخنث شاذ جنسيا

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  10. الله يوفق اخواننا موريتانيين بعد الانتهاء الجزائر من قاعدة عسكرية ستكون صواريخ منصوبة ولن يتمكن اي احد من اقتراب من حدود مويتانية 150 كلم من اراضي جمهورية الصحراوية

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  12. هل لهذه المنطقة العزلة معنى حاليا? يجب على المغرب اقتحامها بدون تردد. هي ارضنا كباقي الاراضي المغربية.
    شكرا لقواتنا الباسلة, العين التي لا تنام.

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  14. هؤلاء مرتزقة مجندين من البوليزاريو ..كيفما كانت جنسيتهم..لايهم الدرون لا يفرق من تعدى الحدود يلقي حتفه..ومشبوه فيه.

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