ركاب طائرة يعيشون رعبا في رحلة بين باريس وطنجة

هبة بريس - متابعة

لحظات عصيبة تلك التي عاشها ركاب طائرة تابعة لشركة العربية للطيران بعد فشلها في الهبوط في مطار طنجة ابن بطوطة، أمس الجمعة 9 فبراير في رحلة قادمة من العاصمة الفرنسية .

وكشفت موروكان أفيايشن المتخصصة في أخبار مجال الطيران المدني أن سوء الأحوال الجوية، دفع بالطائرة الى محاولة الهبوط الاضطراري في أقرب مطار لكنها فشلت في ذلك كما وجدت صعوبة كبيرة في النزول بمطار ابن بطوطة بطنجة.

وتسببت سوء الأحوال الجوية أمس الجمعة في اجبار عدد من الطائرات لتغيير مسارها من مطارات طنجة وتطوان .

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