حريمات خارج مباراة “كلاسيكو” الجيش الملكي والرجاء الرياضي

حريمات خارج مباراة “كلاسيكو” الجيش الملكي والرجاء الرياضي

2024-02-09 / 16:53
0

بات في حكم المؤكد غياب اللاعب ربيع حريمات، متوسط ميدان الجيش الملكي عن مباراة “الكلاسيكو” أمام الرجاء الرياضي، المقررة يوم الأحد القادم، لحساب الجولة 17 من البطولة الإحترافية.

ويعود سبب غياب حريمات عن مباراة كلاسيكو الجيش والرجاء إلى تراكم الإنذارات، بعد حصوله على الإنذار الرابع هذا الموسم في المباراة السابقة أمام شباب المحمدية.

ويعتبر ربيع حريمات من أبرز عناصر فريق الجيش الملكي، حيث يقدم مستويات مميزة في البطولة الإحترافية، وبات واحدا من أفضل لاعبي الوسط في الدوري المحلي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of القضاء الإسباني يلزم برشلونة بدفع 23 مليون يورو بسبب وكلاء اللاعبين

القضاء الإسباني يلزم برشلونة بدفع 23 مليون يورو بسبب…

2024-02-09 / 23:13
Photo of لاعبات “أيرلنديات” يرفضن مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات

لاعبات “أيرلنديات” يرفضن مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات

2024-02-09 / 22:56
Photo of بشرى كربوبي حاضرة ضمن الطاقم التحكيمي لنهائي كأس أمم أفريقيا

بشرى كربوبي حاضرة ضمن الطاقم التحكيمي لنهائي كأس أمم…

2024-02-09 / 22:17
Photo of “كاف” يعين حكما جديدا لقيادة مباراة ترتيب “الكان” مكان رضوان جيد

“كاف” يعين حكما جديدا لقيادة مباراة ترتيب “الكان” مكان…

2024-02-09 / 21:28
Photo of “موتسيبي” يتحدث عن إقامة “الكان” بالمغرب 2025

“موتسيبي” يتحدث عن إقامة “الكان” بالمغرب 2025

2024-02-09 / 20:59
Photo of مدرب ستوك سيتي يعاقب ريان مايي

مدرب ستوك سيتي يعاقب ريان مايي

2024-02-09 / 20:18
Photo of المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يكرر فوزه على النيجر بـ (11-0) في تصفيات المونديال

المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يكرر فوزه على…

2024-02-09 / 18:57
Photo of منذر الكبير مدربا جديدا للنادي الأفريقي التونسي

منذر الكبير مدربا جديدا للنادي الأفريقي التونسي

2024-02-09 / 17:35
Photo of الكشف عن قيمة راتب عموتة مع المنتخب الأردني

الكشف عن قيمة راتب عموتة مع المنتخب الأردني

2024-02-09 / 14:34
Photo of عموتة: نطمح للتتويج بكأس آسيا غدا.. ومواجهة قطر ستكون عائلية

عموتة: نطمح للتتويج بكأس آسيا غدا.. ومواجهة قطر ستكون…

2024-02-09 / 13:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق