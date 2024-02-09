حريمات خارج مباراة “كلاسيكو” الجيش الملكي والرجاء الرياضي

بات في حكم المؤكد غياب اللاعب ربيع حريمات، متوسط ميدان الجيش الملكي عن مباراة “الكلاسيكو” أمام الرجاء الرياضي، المقررة يوم الأحد القادم، لحساب الجولة 17 من البطولة الإحترافية.

ويعود سبب غياب حريمات عن مباراة كلاسيكو الجيش والرجاء إلى تراكم الإنذارات، بعد حصوله على الإنذار الرابع هذا الموسم في المباراة السابقة أمام شباب المحمدية.

ويعتبر ربيع حريمات من أبرز عناصر فريق الجيش الملكي، حيث يقدم مستويات مميزة في البطولة الإحترافية، وبات واحدا من أفضل لاعبي الوسط في الدوري المحلي.

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