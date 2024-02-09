المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يكرر فوزه على النيجر بـ (11-0) في تصفيات المونديال

المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يكرر فوزه على النيجر بـ (11-0) في تصفيات المونديال

2024-02-09 / 18:57
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تأهل المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة إلى الدور الثالث من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على النيجر بحصة 11-0، في مباراة الإياب التي جمعت الطرفين مساء اليوم الجمعة بالملعب البلدي لبركان ضمن إياب الدور الثاني من التصفيات.

وكانت العناصر الوطنية قد حسمت مباراة الذهاب لصالحهن بحصة 11 هدفا دون رد.

وبهذا يكون المنتخب الوطني المغربي قد تأهل إلى الدور الثالث من التصفيات، في إنتظار التعرف على خصمه القادم.

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