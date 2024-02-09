مدرب ستوك سيتي يعاقب ريان مايي

قرر ستيفن شوماخر، مدرب ستوك سيتي الإنجليزي معاقبة الدولي المغربي ريان مايي باستبعاده من الفريق الأول وإلحاقه بالفريق الرديف.

وقال شوماخر في تصريح له: “لقد تحدثنا منذ اليوم الأول عن الأمور التي نريدها في التدريبات، وقد كانت هناك بعض الحالات، ولن أدخل في المزيد من التفاصيل، لأنني شعرت أن ريان مايي لم يكن مقتنعا بذلك”.

وأضاف: ” ريان لا يتواجد معنا الآن، هو يتدرب مع الفريق الثاني، وإذا كان يريد أن يكون لديه تأثير في هذا الفريق عليه أن ينضبط أكثر”.

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