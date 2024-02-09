“كاف” يعين حكما جديدا لقيادة مباراة ترتيب “الكان” مكان رضوان جيد

عينت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف” حكما جديدا لقيادة مباراة ترتيب كأس أمم أفريقيا بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وكان “كاف” قد عين رضوان جيد لقيادة المباراة، قبل أن يعلن عن تغيير حكم المباراة إلى الإثيوبي باماليك تيسيما، بمساعدة المغربيين لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد.

كما تم تعيين الصومالي عمر عبد القادر أرتان كحكم رابع في المباراة.

ومعلوم أن مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية ستقام غدا السبت بداية من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المغربي.

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