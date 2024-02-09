بشرى كربوبي حاضرة ضمن الطاقم التحكيمي لنهائي كأس أمم أفريقيا

تواجدت الحكمة المغربية بشرى كربوبي ضمن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار، بعد غد الأحد، ضمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأوضح الاتحاد الأفريقي «كاف»، أن الطاقم التحكيمي لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا، سيتكون من الموريتاني دحان بيدا كحكم ساحة، ويعاونه جيرسون وديانا، وديانا شيكوتيشا، بينما تتولى المغربية بشرى كربوبي مهمة الحكم الرابع، ويقود المصري محمود عاشور تقنية «var»، ويعاونه ريفيرت ماريا.

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