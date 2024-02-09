القضاء الإسباني يلزم برشلونة بدفع 23 مليون يورو بسبب وكلاء اللاعبين

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وجّهت محكمة وطنية إسبانية ضربة موجعة جديدة لنادي برشلونة في ملف تسويات ضريبية على مبالغ مدفوعات لوكلاء لاعبي النادي بين عامي 2012 و2015، على الرغم من استئناف النادي الكتالوني للقرار.

وأمرت المحكمة الاقتصادية نادي برشلونة بدفع مبلغ يقدّر بنحو 23 مليون يورو كتسويات ضريبية، على الأفراد والمبالغ المدفوعة لوكلاء اللاعبين.

وأكدت غرفة المنازعات الإدارية بالمحكمة الوطنية، الهيئة الجنائية الرئيسية في إسبانيا، حكم المحكمة الاقتصادية والإدارية المركزية الصادر في يونيو 2020 والذي استأنفه “النادي الكتالوني”، وفقاً لما أشارت الهيئة في رسالتها.

واعتبرت المحكمة بما أنّ هؤلاء الوكلاء “يقدّمون خدماتهم للاعبي كرة القدم وليس للنادي، فإنّ (هذه المبالغ) لها طابع الدخل الوظيفي وتخضع للاقتطاع في وقت الدفع”.

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