الطالبي العلمي يجري مباحثات في نواكشوط مع الوزير الأول الموريتاني

هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مباحثات، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال.

وقال الطالبي العلمي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، إن هذا اللقاء تمحور حول سبل تعزيز العلاقات بين المغرب وموريتانيا، وكذا حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز رئيس مجلس النواب أن البلدين يمكن لهما أن يستفيدا من أوجه التكامل في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، لاسيما وأن موريتانيا تزخر بموارد بشرية وطبيعية هامة.

في هذا السياق، أكد الطالبي العلمي، الذي يرأس وفدا نيابيا هاما في زيارة عمل إلى موريتانيا، أن التعاون الاقتصادي مدعو لبلوغ مستوى جديد في قطاعات مثل الطاقة والفلاحة والماء، من أجل الارتقاء إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكان الطالبي العلمي قد أجرى، في وقت سابق، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بمب مكت، تمحورت حول تعزيز التعاون البرلماني.

ويقوم وفد نيابي هام برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، بزيارة عمل لنواكشوط، يومي 9 و 10 فبراير الجاري، وذلك بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد بمب مكت.

ويضم الوفد، علاوة على رئيس مجلس النواب، كلا من محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وبلعسال الشاوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

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