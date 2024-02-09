مظاهرات بمدن مغربية تطالب بوقف الإبادة في غزة

هبة بريس _ الرباط

تظاهر مئات المغاربة اليوم الجمعة في العديد من المدن المغربية رفضا للحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي ومطالبين بوقف الإبادة الجماعية

التظاهرات التي عمت غالبية المدن المغربية دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في جمعة الغضب 18 تحت شعار “ذكرى الإسراء والمعراج.. دعم لطوفان الأقصى”.

ورفع المحتجون، الأعلام الفلسطينية، واللافتات الداعمة للمقاومة الفلسطينية، إلى جانب الصور التي تبرز أشكال التقتيل والدمار والخراب الذي حل بغزة بعد أزيد من أربعة أشهر على بدء حرب الإبادة الصهيونية.

وإلى جانب الشعارات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، رفع المحتجون شعار: “المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين” فلسطين امانة

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