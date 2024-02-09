القسام تعلن قت..لها 7 جنود إسرائيليين جنوبي قطاع غزة

2024-02-09 / 21:37
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هبة بريس وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأربعاء، أن مقاتليها تمكنوا إلى جانب “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من استهداف جنود إسرائيليين، بالإضافة إلى دبابة ميركافا، في قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان: “تمكن مقاتلو القسام وسرايا القدس من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود، تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك بمدينة خان يونس (جنوب)، بقذيفتين مضادتين للأفراد، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت في بيان منفصل، أن مقاتليها تمكنوا “من قنص جندي صهيوني بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة، واستهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4″، بقذيفة “تاندوم”، غرب حي الصبرة في مدينة غزة”.

وعرضت الكتائب عبر “تلغرام”، ما قالت إنه “مشاهد من قنص ضابط صهيوني في محور التقدم بمنطقة الجامعات غرب مدينة غزة”.

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