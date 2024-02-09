الاضطرابات الجوية تلغي 17 رحلة جوية بمطارات المغرب

2024-02-09 / 20:33
5
هبة بريس _ الرباط

علم أن عاصفة الرياح القوية التي شهدتها المملكة اليوم الجمعة 09 فبراير 2024، تسببت في إلغاء 17 رحلة جوية، وتحويل 16 رحلة جوية نحو مطارات أخرى،

وقال مصدر انه تم تأجيل موعد انطلاقة رحلتين جويتين إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

وفي التفاصيل وعلى مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء تم تحويل 4 رحلات قادمة إليه إلى مطارات أخرى، مع إلغاء رحلتين جوتين كانتا ستغادران التراب الوطني

بينما شهد مطار ابن بطوطة بطنجة إلغاء مغادرة 5 رحلات جوية وتحويل 6 رحلات جوية كانت قادمة إليه نحو مطارات أخرى، فضلا عن تأجيل موعد مغادرة رحلة واحدة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مزور ..الحكومة حريصة على مراقبة الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين

مزور ..الحكومة حريصة على مراقبة الأسعار حفاظا على القدرة…

2024-02-09 / 21:21
Photo of العلوي ..الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم المواد الأساسية برمضان

العلوي ..الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم المواد الأساسية…

2024-02-09 / 21:07
Photo of “بن الشرقي” يدعو الى التعبئة من اجل جاهزية مؤسسات الريادة الجديدة

“بن الشرقي” يدعو الى التعبئة من اجل جاهزية مؤسسات…

2024-02-09 / 19:46
Photo of شهر رمضان.. صديقي يؤكد وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار

شهر رمضان.. صديقي يؤكد وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار

2024-02-09 / 19:34
Photo of الجزائر تستجدي ودّ مدريد وتدعو وزير الخارجية الاسباني لزيارتها

الجزائر تستجدي ودّ مدريد وتدعو وزير الخارجية الاسباني لزيارتها

2024-02-09 / 19:24
Photo of عبد اللطيف وهبي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب “البام “

عبد اللطيف وهبي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب “البام…

2024-02-09 / 19:18
Photo of بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وجنوب إسبانيا

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الرحلات البحرية بين طنجة…

2024-02-09 / 18:49
Photo of نيويورك.. وفد مغربي يشارك في جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة

نيويورك.. وفد مغربي يشارك في جلسات الاستماع البرلمانية للأمم…

2024-02-09 / 18:40
Photo of اجتماع للجنة اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان

اجتماع للجنة اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان

2024-02-09 / 18:30
Photo of تطوان: الرياح العاتية توقف حركة السير وتربك القطاعات الحيوية بالمدينة

تطوان: الرياح العاتية توقف حركة السير وتربك القطاعات الحيوية…

2024-02-09 / 16:55

‫5 تعليقات

  4. على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء تم تحويل 4 رحلات قادمة إليه إلى مطارات أخرى

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق