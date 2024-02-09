الاضطرابات الجوية تلغي 17 رحلة جوية بمطارات المغرب

هبة بريس _ الرباط

علم أن عاصفة الرياح القوية التي شهدتها المملكة اليوم الجمعة 09 فبراير 2024، تسببت في إلغاء 17 رحلة جوية، وتحويل 16 رحلة جوية نحو مطارات أخرى،

وقال مصدر انه تم تأجيل موعد انطلاقة رحلتين جويتين إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

وفي التفاصيل وعلى مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء تم تحويل 4 رحلات قادمة إليه إلى مطارات أخرى، مع إلغاء رحلتين جوتين كانتا ستغادران التراب الوطني

بينما شهد مطار ابن بطوطة بطنجة إلغاء مغادرة 5 رحلات جوية وتحويل 6 رحلات جوية كانت قادمة إليه نحو مطارات أخرى، فضلا عن تأجيل موعد مغادرة رحلة واحدة.

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