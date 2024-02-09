الجزائر تستجدي ودّ مدريد وتدعو وزير الخارجية الاسباني لزيارتها

هبة بريس - الرباط

يبدو أن الجزائر قد انحنت صاغرة لاسبانيا بعدما قررت في وقت سابق قطع علاقاتها مع مدريد كما استدعت سفيرها وعلقت معها علاقتها الاقتصادية والدبلوماسية ، ردا على قرار اسبانيا الاعتراف بمغربية الصحراء وتأييد مقترح الحكم الذاتي بالاقليم الجنوبية للمملكة .

الجزائر وبعدما تكبدت خسائر اقتصادية فادحة بقرارها تجاه اسبانيا واتساع دائرة عزلتها الدولية والاقليمية، سارعت إلى دعوة وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لزيارتها يوم الإثنين 12 فبراير .

وحسب ما أفادت به اليوم الخارجية الإسبانية على موقعها الرسمي، فزيارة وزير الخارجية، الإتحاد الأوروبي والتعاون، ألباريس، تأتي تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف.

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