عبد اللطيف وهبي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب “البام “

هبة بريس _ الرباط

قال عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة 9 فبراير، أنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

جاء ذلك، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انطلق مساء اليوم الجمعة ببوزنيقة.

الافتتاح عرف حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب وزراء ووجوه سياسية وأمناء أحزاب ونقابات وسفراء بعض الدول بينهم سفير دولة فلسطين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp