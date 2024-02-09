بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وجنوب إسبانيا

هبة بريس - مكتب طنجة

تسبب سوء الأحوال الجوية في تعليق الرحلات البحرية الخاصة بنقل المسافرين، بين طنجة وجنوب إسبانيا.

وقررت السلطات المينائية في طنجة المتوسط إيقاف حركة تنقل بواخر السفر مع ميناء الجزيرة الخضراء، كما أن الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة عرف بدوره إلغاء جميع الرحلات البحرية.

ويشهد مضيق جبل طارق عواصف قوية تشكل تهديدا للملاحة البحرية منا حدا بالسلطات المينائية الى اتخاذ قرار تعليق جميع الرحلات .

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