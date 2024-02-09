بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وجنوب إسبانيا

2024-02-09 / 18:49
3
هبة بريس - مكتب طنجة

تسبب سوء الأحوال الجوية في تعليق الرحلات البحرية الخاصة بنقل المسافرين، بين طنجة وجنوب إسبانيا.

وقررت السلطات المينائية في طنجة المتوسط إيقاف حركة تنقل بواخر السفر مع ميناء الجزيرة الخضراء، كما أن الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة عرف بدوره إلغاء جميع الرحلات البحرية.

ويشهد مضيق جبل طارق عواصف قوية تشكل تهديدا للملاحة البحرية منا حدا بالسلطات المينائية الى اتخاذ قرار تعليق جميع الرحلات .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مزور ..الحكومة حريصة على مراقبة الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين

مزور ..الحكومة حريصة على مراقبة الأسعار حفاظا على القدرة…

2024-02-09 / 21:21
Photo of العلوي ..الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم المواد الأساسية برمضان

العلوي ..الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم المواد الأساسية…

2024-02-09 / 21:07
Photo of الاضطرابات الجوية تلغي 17 رحلة جوية بمطارات المغرب

الاضطرابات الجوية تلغي 17 رحلة جوية بمطارات المغرب

2024-02-09 / 20:33
Photo of “بن الشرقي” يدعو الى التعبئة من اجل جاهزية مؤسسات الريادة الجديدة

“بن الشرقي” يدعو الى التعبئة من اجل جاهزية مؤسسات…

2024-02-09 / 19:46
Photo of شهر رمضان.. صديقي يؤكد وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار

شهر رمضان.. صديقي يؤكد وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار

2024-02-09 / 19:34
Photo of الجزائر تستجدي ودّ مدريد وتدعو وزير الخارجية الاسباني لزيارتها

الجزائر تستجدي ودّ مدريد وتدعو وزير الخارجية الاسباني لزيارتها

2024-02-09 / 19:24
Photo of عبد اللطيف وهبي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب “البام “

عبد اللطيف وهبي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب “البام…

2024-02-09 / 19:18
Photo of نيويورك.. وفد مغربي يشارك في جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة

نيويورك.. وفد مغربي يشارك في جلسات الاستماع البرلمانية للأمم…

2024-02-09 / 18:40
Photo of اجتماع للجنة اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان

اجتماع للجنة اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لرمضان

2024-02-09 / 18:30
Photo of تطوان: الرياح العاتية توقف حركة السير وتربك القطاعات الحيوية بالمدينة

تطوان: الرياح العاتية توقف حركة السير وتربك القطاعات الحيوية…

2024-02-09 / 16:55

‫3 تعليقات

  3. وقررت السلطات المينائية في طنجة المتوسط إيقاف حركة تنقل بواخر السفر مع ميناء الجزيرة الخضراء

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق