بحضور أخنوش وزعماء الأحزاب.. انطلاق أشغال مؤتمر “البام”

هبة بريس من بوزنيقة

وسط حضور سياسي وحزبي وازن، انطلقت زوال يومه الجمعة، أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة.

وعرفت الجلسة الافتتاحية، حضور رئيس للحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، و الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار.

كما عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد تحت شعار “تجديد الذات الحزبية لضمان الاستمرارية”، حضور كلا من مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين والميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.

وفي هذا الصدد، وصف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، المؤتمر ب”اللحظة التاريخية”، مشيرا إلى أن الحزب أصبح اليوم شامخا وقوة للصف الديمقراطي.

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