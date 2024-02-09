الحسيمة .. مصرع طفل سقط في بئر لتجميع المياه

2024-02-09 / 17:32
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هبة بريس - مكتب طنجة

توفي طفل لايتعدى عمره أربع سنوات ،إثر سقوطه في بئر لتجميع المياه ضواحي الحسيمة .

وبحسب مصادر محلية ،فقد وقع الحادث في أحد دواوير منطقة بني جميل حيث حاولت أسرة الطفل نقله الى المستشفى قصد تقديم الاسعافات الضرورية له وانقاذه الا أن الأقدار كان لها رأي آخر بعدما لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة بالمستشفى .

وكانت “حادثة ريان” الطفل الذي توفي قبل سنتين إثر سقوطه في بئر ضواحي شفشاون قد سلطت الضوء على واقع حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية بالمناطق القروية للمملكة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة وأمن المواطنين من جهة، والتحدي البيئي الذي تطرحه على مستوى الفرشة المائية من جهة ثانية.

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