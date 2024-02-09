تطوان: الرياح العاتية توقف حركة السير وتربك القطاعات الحيوية بالمدينة

2024-02-09 / 16:55
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

لا طير يطير ولا بشر يسير في شوارع مدينة تطوان سوى وجود عمال الإنعاش الوطني ومستخدمي شركات الصيانة الذين يجوبون المدينة وأحيائها بحثا عن مخلفات ما رمت به الرياح من حاويات الأزبال وغصون الأشجار وأعمدة كهربائية.

وجندت عمالة تطوان في خضم هذا الكارثة جميع أطقمها لتلقي المكالمات الواردة على خلفية الأضرار المادية التي تسببت فيها سرعة الرياح ونتج عنها خوف ورعب في أوساط الساكنة، سيما تلك التي إستيقظت على مشاهد غير مألوفة.

وما زال رجال السلطة المحلية في هذه الأثناء يجوبون بسياراتهم السوداء أرجاء المدينة لتقييم الأضرار المادية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي عاشتها مدينة الحمامة البيضاء منذ ليلة أمس الخميس.

هذا وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد حذرت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر في التعاطي مع هذه الظرفية الإستثنائية تجنبا للخسائر في الأرواح.

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